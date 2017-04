Kommunen : 27 Millionen Euro für Neubrandenburg: Vertragsunterzeichnung

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Die Millionenhilfe des Landes für die Stadt Neubrandenburg soll heute rechtlich unter Dach und Fach gebracht werden. Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) und Innenminister Lorenz Caffier (CDU) wollen den Vertrag unterzeichnen, der der drittgrößten Stadt im Nordosten einen Zuschuss von 27 Millionen Euro über mehrere Jahre sichert. Es wäre die größte Hilfe für eine Kommune in Mecklenburg-Vorpommern aus diesem Fonds bisher. Im Gegenzug will Neubrandenburg bis 2027 knapp 91 Millionen Euro an Schulden abbauen.

21.Apr.2017