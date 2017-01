Kirche : 500 Jahre Reformation: Lutheraner wünschen gemeinsames Abendmahl

Im Reformations-Gedenkjahr wünscht sich der leitende lutherische Bischof Gerhard Ulrich von der katholischen Kirche ein Entgegenkommen, um miteinander Abendmahl feiern zu können. «Papst Franziskus ist ja immer für Überraschungen gut», sagte der Leitende Bischof der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) in Hamburg der Deutschen Presse-Agentur. Ulrich ist zudem Landesbischof der Nordkirche mit Hauptsitz in Schwerin. Der VELKD gehören sieben Landeskirchen mit 9,5 Millionen Protestanten an.