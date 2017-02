Festspiele : 850-Einwohner-Dorf Salow gewinnt Konzert der Festspiele MV

1 von 1 Foto: Bernd Thissen 1 von 1

Schwerin/Salow (dpa/mv) - Die 850 Einwohner zählende Gemeinde Salow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hat den Wettbewerb «Stars im Dorf» der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern gewonnen. Sie darf sich nun auf ein Konzert im Festspielsommer 2017 mit dem Fauré-Quartett freuen. Beworben hatten sich 39 Dörfer mit bis zu 3000 Einwohnern, wie eine Sprecherin der Festspiele am Freitag in Schwerin sagte. Seit der Gründung des Festivals gehören Konzerte an kleinen, oft unbekannten Orten auf dem Land zu den Markenzeichen. Ständig ist das Organisationsteam auf der Suche nach neuen Spielstätten. Das Fauré-Quartett spielt am 27. Juli im denkmalgeschützten Speicher von Salow. Er stammt aus dem Jahr 1923 und wurde in den letzten Jahren zu einem kulturellen Treffpunkt ausgebaut.

Speicher Salow

von dpa

erstellt am 03.Feb.2017 | 10:31 Uhr