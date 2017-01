Verkehr : A19 wegen Vorbereitung von Brückenabriss komplett gesperrt

Mecklenburg-Vorpommerns Hauptverkehrsachse zur Ostsee - die A19 Berlin-Rostock - wird am Mittwoch bei Malchow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) mehrere Stunden gesperrt. Grund sind Vorbereitungen für den Abriss der westlichen Petersdorfer Brücke, der am Donnerstag beginnen soll. Dazu wird die marode Teilbrücke in der Mitte quer durchgeschnitten. Aus Sicherheitsgründen müssen auch beide Fahrspuren der östlichen Teilbrücke gesperrt werden, teilte die Fernstraßenbaugesellschaft Deges mit.