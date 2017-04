Schulen : Abiturprüfungen in MV haben begonnen

Für mehr als 4800 Schüler in Mecklenburg-Vorpommern haben am Dienstag die schriftlichen Abiturprüfungen begonnen. Über Zwischenfälle oder Unregelmäßigkeiten sei nichts bekannt geworden, sagte eine Sprecherin des Bildungsministeriums in Schwerin. Nach Deutsch folgt am Freitag die Prüfung in Englisch, am 3. Mai Mathematik und am 5. Mai Französisch.