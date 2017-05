Landtag : AfD: Förderung für Wohlfahrtsverbände «intransparent»

Die oppositionelle AfD hält es für zu undurchsichtig, wie Fördermittel Wohlfahrtsverbänden in Mecklenburg-Vorpommern zugewiesen werden. Die Verteilung der Gelder innerhalb der Liga der Freien Wohlfahrtspflege sei völlig intransparent. «Zwar ist die prozentuale Aufteilung unter den Verbänden bekannt, allerdings hat das Sozialministerium keine Ahnung, wie diese Aufteilung zustande kommt», sagte der AfD-Abgeordnete Christoph Grimm am Montag am Rande der Beratungen im Landtags-Untersuchungsausschuss zur Finanzierung der Sozialverbände. Er berief sich dabei auf einen Bericht des Sozialministeriums zur bisherigen Förderpraxis, den ein Ressortmitarbeiter zu Beginn der Ausschusssitzung gegeben hatte. Demnach seien seit 1990 nach dem umstrittenen Verteilungsschlüssel rund 140 Millionen Euro an die Verbände verteilt worden, sagte Grimm.

von dpa

erstellt am 08.Mai.2017 | 14:15 Uhr