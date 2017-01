Bundestag : AfD-Landeschef Holm tritt im Kanzlerin-Wahlkreis an

Im Wahlkreis von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) schickt die AfD mit Leif-Erik Holm ihren Landeschef und Fraktionsführer ins Rennen um das Direktmandat. 41 von 43 stimmberechtigten Mitgliedern votierten am Sonntag in Stralsund für die Nominierung des 46-Jährigen. Holm kündigte an, ebenfalls als Spitzenkandidat die AfD-Landesliste zur Bundestagswahl anführen zu wollen. In seiner Antrittsrede warf Holm Merkel Versagen in der Flüchtlingspolitik, der Energie- und der Europapolitik vor. Dieser Wahlkreis sei enorm wichtig für die Partei. «Wir wollen Angela Merkel vom Thron schubsen. Das ist der Auftrag für die Bundestagswahl.»