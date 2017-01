Bundestag : AfD nominiert Direktkandidaten im Wahlkreis der Kanzlerin

Im Wahlkreis von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nominiert die AfD in Mecklenburg-Vorpommern am Sonntag (10.00 Uhr) ihren Direktkandidaten. Die AfD schickt voraussichtlich Landessprecher Leif-Erik Holm in das Rennen um das Direktmandat im Bundestagswahlkreis 15. Der AfD-Fraktionschef hatte seine Bereitschaft erklärt und angekündigt, Merkel aus ihrem Wahlkreis «politisch vertreiben» zu wollen. Einen Gegenkandidaten gibt es in Stralsund nicht. Bei der Landtagswahl 2016 hatte die AfD mit landesweit 20,8 Prozent das zweitbeste Ergebnis nach der SPD erzielt.