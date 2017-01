Landtag : AfD will soziale Dienste durchleuchten

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Die AfD will in dem von ihr beantragten Untersuchungsausschuss im Landtag das gesamte System der sozialen Dienste in Mecklenburg-Vorpommern unter die Lupe nehmen. «Es fehlt an Transparenz und an Kontrolle beim Einsatz öffentlicher Mittel. Manche sprechen von Sozialmafia», sagte AfD-Fraktionschef Leif-Erik Holm am Donnerstag in Schwerin. So habe der Landesrechnungshof bemängelt, dass teilweise über 20 Jahre hinweg Projektmittel unrechtmäßig zur Finanzierung von Personal in den Geschäftsstellen genutzt wurde. Doch wische die Landesregierung die Kritik vom Tisch und leiste damit der «Selbstbedienungsmentalität» der Verbände Vorschub, sagte Holm. Seine Partei wird zur Landtagssitzung Ende Januar die Einsetzung des Ausschusses beantragen und verfügt auch über die Stimmenzahl dafür.

AWO MV

AfD-Antrag zum AWO-Untersuchungsausschuss