Landtag : AfD will umfassende Einsicht in Akten der Wohlfahrtsverbände

Den Mitgliedern im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Finanzierung der Wohlfahrtsverbände steht voraussichtlich ein überaus umfangreiches Aktenstudium bevor. Die AfD-Fraktion, die als Reaktion auf dubiose Geldflüsse bei der Arbeiterwohlfahrt in der Müritzregion den Ausschuss initiiert hatte, legte für die Sitzung an diesem Montag eine Vielzahl von Anträgen vor. Darin werden die Wohlfahrtsverbände in Mecklenburg-Vorpommern aufgefordert, dem Ausschuss «sämtliche Geschäftsunterlagen» aus den zurückliegenden sieben Jahren zur Verfügung zu stellen. Für eine «ordnungsgemäße Untersuchung» hält die AfD zudem Einsichtnahme in die Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaften für erforderlich.

Homepage Landtags-Untersuchungsausschuss

von dpa

erstellt am 07.Mai.2017 | 10:51 Uhr