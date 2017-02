Schifffahrt : Aida Cruises spendet 100 000 Euro für SOS-Kinderdorf

Rostock (dpa) - Mit mehr als 100 000 Euro aus Erlösen der Neujahrstombolas unterstützt die Kreuzfahrtreederei Aida Cruises wieder die Hilfsorganisation SOS-Kinderdorf. Wie Aida am Mittwoch in Rostock mitteilte, erhalten das Kinderdorf Iloilo auf den Philippinen und Los Mina in der Dominikanischen Republik das Geld. Seit 2005 würden auf allen Schiffen der Aida-Flotte diese Tombolas veranstaltet. Dabei seien mehr als eine Million Euro für Projekte von SOS-Kinderdorf in Deutschland, Afrika, Asien und nun auch in der Karibik zusammengekommen.