Geschichte : Aktionen zum Tag der Befreiung: Dietmar Bartsch in Rostock

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd von Jutrczenka 1 von 1

Zum Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus am 8. Mai sind im Land zahlreiche Veranstaltungen geplant. In Rostock wird der Spitzenkandidat der Linken für die Bundestagswahl, Dietmar Bartsch, zu einer Rede am sowjetischen Ehrenmal erwartet. In Raben-Steinfeld wird Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) einen Gedenkkranz niederlegen. Im ehemaligen «KdF-Bad» Prora auf Rügen plant das Dokumentationszentrum einen Aktionstag zur Kapitulation mit Filmvorführung. Am Abend sind in Demmin Proteste gegen die jährliche Demonstration Rechtsextremer angekündigt. Der 8. Mai ist in Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen ein offizieller Gedenktag.

Facebook zur Veranstaltung in Rostock

von dpa

erstellt am 08.Mai.2017 | 01:44 Uhr