Arbeitsmarkt : Arbeitsagentur legt neue Erwerbslosenzahlen vor

Proppenvolle Hotels zu den Feiertagen und unverändert rege Bautätigkeit dürften im Dezember Wirkung auf den Arbeitsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern gezeigt haben. Erstmals könnte die Arbeitslosenquote im Land zum Jahresende unter 10 Prozent liegen. Die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit wird heute die neuen Arbeitsmarktdaten vorlegen. Zudem wollen Direktionschefin Margit Haupt-Koopmann und Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) in einer gemeinsamen Pressekonferenz in Schwerin Bilanz für das gesamte Jahr ziehen.

Firmen-Ansiedlungen und Betriebserweiterungen hatten 2016 erneut neue Jobs entstehen lassen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten lag Ende September bei 564 900 und damit um 3600 höher als ein Jahr zuvor. Damit hielt der Trend wachsender Beschäftigung an. Allerdings trägt auch die demografische Entwicklung zur Entspannung am Arbeitsmarkt bei, da mehr Menschen in Rente gehen als eine Ausbildung aufnehmen.

Trotz der insgesamt positiven Entwicklung verzeichnet Mecklenburg-Vorpommern im Ländervergleich aber noch immer eine der höchsten Arbeitslosenquoten. Ende November waren laut Statistik 74 600 Männer und Frauen ohne Job. Die Arbeitslosenquote betrug somit 9,0 Prozent. Nur in Berlin und Bremen lag die Quote höher, bundesweit betrug sie 5,7 Prozent. Im Jahresdurchschnitt waren 2015 genau 10,4 Prozent der Erwerbsfähigen in Mecklenburg-Vorpommern ohne Job. Zehn Jahre zuvor hatte die Quote mit 20,3 Prozent noch doppelt so hoch gelegen.

Nach Erhebungen des Statistischen Bundesamtes stieg die Zahl der Erwerbstätigen mit Arbeitsort in der Bundesrepublik auf 43,5 Millionen. Damit hatten 2016 in Deutschland so viele Menschen Arbeit wie nie seit der Wiedervereinigung 1990. Dabei ging es bei sozialversicherungspflichtig Beschäftigten erneut nach oben, während geringfügige Beschäftigung im Trend der vergangenen Jahre weiter abnahm. Zusätzliche Jobs entstanden vor allem in den Bereichen Erziehung und Gesundheit sowie in Handel und Gastgewerbe.

