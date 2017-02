Ausbildung : Arbeitsagentur und Olympiastützpunkt wollen Talente halten

Mit einer neuen Kooperation wollen die Arbeitsagentur und der Olympiastützpunkt in Neubrandenburg verhindern, dass talentierte Sportler aus Arbeitsgründen abwandern. Das sieht ein Vertrag vor, den beide Seiten am Donnerstag unterschreiben und vorstellen wollen. So sollen etwa Firmen dazu gewonnen werden, den Athleten trotz der Trainingsbelastung eine berufliche Zukunft anzubieten.