Unfälle : Auffahrunfall: Fahrerin und Baby leicht verletzt

1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

Bei einem Auffahrunfall mit drei Autos sind auf der B105 in Nordwestmecklenburg eine Frau und ihr zwei Monate altes Baby verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag wollte die Frau am Mittwochabend nach links in Richtung Naschendorf abbiegen und bremste. Der Fahrer des Autos hinter ihr bremste ebenfalls, die Fahrerin eines dritten Wagens nicht. Ihr Kleinwagen prallte auf den vorausfahrenden Pkw und schob ihn auf das Auto der jungen Mutter. Sie und ihr Baby kamen ins Krankenhaus, der Gesamtschaden lag bei geschätzten 12 000 Euro.

Pressemitteilung

von dpa

erstellt am 09.Feb.2017 | 15:36 Uhr