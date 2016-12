Brauchtum : Aufruf zum Verzicht auf Silvesterknallerei

Rostock (dpa/mv) - Unter dem Motto «Bäume statt Böller» haben der Landestourismusverband und das Netzwerk Grüne Liga zum Verzicht auf den Kauf von Silvesterknallern aufgerufen. Sie empfehlen stattdessen den Erwerb von sogenannten Waldaktien. Die Initiatoren rechnen vor, dass mit zwei Waldaktien a zehn Euro auf einer Fläche von zehn Quadratmetern Bäume gepflegt werden können. Damit wiederum könne der Kohlendioxid-Ausstoß einer vierköpfigen Familie in ihrem Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern ausgeglichen werden. Der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) erwartet in diesem Jahr einen Umsatz von rund 133 Millionen Euro.

