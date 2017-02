Notfälle : Ausländeramt wegen unbekannter Substanz geschlossen

Unbekannte haben mit stechend riechenden Substanz das Ausländeramt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte in Neubrandenburg lahmgelegt. Dabei könnte es sich um Buttersäure handeln, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Im Treppenhaus des Hochhauses sei eine bräunliche Substanz ausgetreten. Das Ausländeramt blieb am Donnerstag für Besucher geschlossen und sollte wegen der Reinigung auch am Freitag nicht geöffnet sein.