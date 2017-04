Unfälle : Auto wird auf Gegenfahrbahn geschleudert

Bei einem Auffahrunfall mit drei Autos hat ein 53 Jahre alter Beifahrer in Sundhagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) schwere Verletzungen erlitten. Die Fahrer der Wagen wurden am Montagabend leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Ein 25-Jähriger war mit seinem Auto auf den Wagen aufgefahren, in dem der Beifahrer saß. Dabei wurde dessen Auto in den Gegenverkehr geschleudert und stieß mit einem weiteren Wagen zusammen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 10 000 Euro.

von dpa

erstellt am 25.Apr.2017 | 06:10 Uhr