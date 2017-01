Unfälle : Autofahrerin bei Unfall auf glatter Straße schwer verletzt

1 von 1 Foto: Marcel Kusch 1 von 1

Auf glatter Straße hat eine Autofahrerin bei einem Unfall in der Nähe von Vipperow schwere Verletzungen erlitten. Die 26-Jährige habe am späten Mittwochabend stark abbremsen müssen, weil ein entgegenkommender Lastwagen Teile ihrer Fahrbahnseite blockiert habe, teilte die Polizei mit. Wegen der Glätte sei ihr Wagen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte von der Straße abgekommen und habe sich auf einer angrenzenden Weide überschlagen. Die Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Lkw-Fahrer sei mit seinem Lastwagen davongefahren. Nach dem Mann wurde am frühen Donnerstagmorgen noch gesucht.

Mitteilung der Polizei