Umwelt : Backhaus: Grundwasser in MV zu stark nitratbelastet

Schwerin (dpa/mv) - Das Grundwasser in Mecklenburg-Vorpommern ist nach Angaben des Umweltministeriums zu stark nitratbelastet. Von den 53 sogenannten Grundwasserkörpern seien elf wegen Nitrates in einem chemisch schlechten Zustand, teilte das Ministerium am Mittwoch in Schwerin mit. Dies seien 18,4 Prozent der Landesfläche. Länder wie Nordrhein-Westfalen mit 40 Prozent, Schleswig-Holstein mit 50 Prozent und Niedersachsen mit 60 Prozent seien aber deutlich stärker betroffen.