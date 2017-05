Umwelt : Backhaus weist auf Gefahren an Kreideküste hin

Vor Beginn der Tourismussaison im Sommer hat Umweltminister Till Backhaus (SPD) auf die Gefahren an der Kreideküste auf der Insel Rügen hingewiesen. Die Kreideküste sei durch eine natürliche Dynamik mit Küstenrückgängen gekennzeichnet, sagte Backhaus am Montag in Sassnitz. Warnschilder im Nationalpark und auch Faltblätter wiesen auf die Gefahren hin. Der Unfall Ende April, als eine Frau bei dem Versuch ein Foto zu machen in die Tiefe gestürzt und gestorben war, sei ein tragisches Ereignis. Auch dort warnten Schilder vor der bestehenden Abbruchgefahr.