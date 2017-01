Freizeit : Bebauungsplan für «Aqua Regia Park» beschlossen

Die Pläne für einen Riesen-Tauchturm in Waren an der Müritz sind einen wichtigen Schritt vorangekommen. Die Stadtvertreter beschlossen am Dienstagabend einstimmig, einen Bebauungsplan für das 88 Millionen Euro teure Tourismusprojekt «Aqua Regia Park» zu erarbeiten.