Schulen : Beginn der Abiturprüfungen in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern beginnen am Dienstag die Abiturprüfungen. Nach Angaben des Bildungsministeriums können daran 4864 Schüler der Klassen 12 und 13 an den Gymnasien, Gesamtschulen und Fachgymnasien teilnehmen. Zunächst wird der Deutsch-Aufsatz geschrieben. Die Englisch-Prüfung folgt am Freitag, Mathematik am 3. Mai, Französisch am 5. Mai.