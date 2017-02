Agrar : Berufswettbewerb der deutschen Landjugend startet

Rund 10 000 Auszubildende und Fachschüler in den «grünen» Berufen deutschlandweit sind in den kommenden Monaten zum Berufswettbewerb der deutschen Landjugend aufgerufen. Heute wird der Leistungsvergleich in Güstrow (Landkreis Rostock) feierlich eröffnet. Damit können in den Kreisen die Vorentscheide beginnen, wie der Bund der Deutschen Landjugend als Mitveranstalter mitteilte. In der zweiten Runde des Berufswettbewerbes werden die besten Azubis auf Landesebene ermittelt, die sich damit für den Bundesentscheid vom 12. bis 16. Juni in Güstrow qualifizieren.