Umwelt : Bislang mehr als fünf Millionen Euro Schaden nach Sturmflut

Drei Wochen nach der schweren Sturmflut an der Ostseeküste hat das Schweriner Umweltministerium eine erste vorläufige Schadensbilanz vorgelegt. Danach belaufen sich die Schäden auf bislang rund 5,2 Millionen Euro. Die Schäden an Küstenschutzanlagen würden aktuell auf etwa eine Million Euro geschätzt, teilte das Umweltministerium am Donnerstag mit. Die Wasser- und Bodenverbände meldeten Schäden in Höhe von 200 000 Euro. Schäden an kommunalem Eigentum würden vom Innenministerium auf aktuell vier Millionen Euro geschätzt.