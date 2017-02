Brände : Brand in Mehrfamilienhaus in Salchow: niemand verletzt

Ein Mehrfamilienhaus in Salchow im Landkreis Vorpommern-Greifswald ist in der Nacht zum Mittwoch in Brand geraten. Verletzt wurde niemand, die sechs Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Wie die Polizei mitteilte, fing der Dachstuhl aus ungeklärter Ursache Feuer. 60 Feuerwehrkräfte und neun Löschfahrzeuge waren bei dem Feuer im Einsatz. Die Löscharbeiten sollten bis in die Morgenstunden dauern. Die angrenzende Bundesstraße 109 wurde für den Einsatz voll gesperrt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf bis zu 200 000 Euro.

von dpa

erstellt am 01.Feb.2017 | 06:42 Uhr