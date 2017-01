Brände : Brand in Wohnzimmer: 120 000 Euro Sachschaden

Ein Brand in einem Einfamilienhaus in Sparow hat einen Sachschaden von etwa 120 000 Euro verursacht. Bei dem Feuer, das am Montagnachmittag im Wohnzimmer des Hauses im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ausgebrochen war, wurde zudem eine 57-jährige Bewohnerin leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Brandursache sei noch unklar.

Mitteilung der Polizei