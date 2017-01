Schifffahrt : Bundesamt für Seeschifffahrt stellt Pläne für 2017 vor

1 von 1 Foto: Angelika Warmuth 1 von 1

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) stellt heute in Hamburg seine Pläne für das neue Jahr vor. Unter anderem gehe es dabei um den Neubau des Vermessungs-, Wracksuch- und Forschungsschiffes «Atair». Außerdem will BSH-Präsidentin Monika Breuch-Moritz auf die Reduzierung des maximal zulässigen globalen Schwefelgrenzwerts für Schiffskraftstoffe auf 0,50 Prozent ab 2020 eingehen. Das BSH gilt als die zentrale maritime Behörde der Bundesrepublik Deutschland. Unter anderem kümmert sie sich in ihren Dienstsitzen in Hamburg und Rostock um die Sicherheit auf dem Meer und informiert über den Zustand von Nord- und Ostsee.