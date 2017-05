Fußball : Bundespolizei verbietet Glasflaschen und Pyro

Vor dem Drittliga-Fußballspiel am Samstag (14.00 Uhr) zwischen Holstein Kiel dem FC Hansa Rostock hat die Bundespolizei mehrere Verbote erlassen. So ist es untersagt, in Zügen und auf Bahnhöfen Glasflaschen und Dosen sowie pyrotechnische Gegenstände mitzunehmen oder zu benutzen. Auch darf sich niemand vermummen oder zum Schutz bewaffnen. Die Verbote anlässlich des Risikospiels gelten von 05.00 Uhr bis 23.00 Uhr.