Landtag : Caffier sieht Kreisgebietsreform als Erfolg

Die Kreisgebietsreform in Mecklenburg-Vorpommern hat sich nach Überzeugung von Innenminister Lorenz Caffier (CDU) trotz aller Kritik bewährt und zu den erwarteten Kosteneinsparungen geführt. Selbst die Haushaltslage des besonders hoch verschuldeten Landkreises Vorpommern-Greifswald habe sich deutlich verbessert, so dass der Abschluss einer Konsolidierungsvereinbarung mit dem Land in den kommenden Monaten möglich erscheine. Damit könne der Kreis mit 22 Millionen Euro Landeshilfe rechnen, sagte Caffier am Mittwoch im Landtag in Schwerin. Drei weiteren Kreisen seien solche Zuschüsse bereits gewährt worden. Mit der umstrittenen Reform hatte sich die Zahl der Landkreise im Jahr 2011 auf sechs halbiert.