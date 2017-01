Soziales : CDU-Innenexperte Bosbach hält Festrede bei Dreikönigsverein

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Der Dreikönigsverein gehört zu den ältesten und bedeutendsten Sozialinitiativen im Nordosten. Er organisiert unter anderem Jugendreisen nach Israel. Beim Festvortrag geht es traditionell um Werte und Orientierung in der modernen Gesellschaftsdebatte. «Bosbach ist ein Politiker, der sehr offen und ehrlich seine Meinung sagt», erklärte Vereinsvorsitzender Rainer Prachtl die Wahl des Festredners. In einer Zeit der politischen Unzufriedenheit in weiten Teilen der Bevölkerung brauche man solche authentischen Politiker wie den 64-Jährigen, der 2017 nicht wieder für den Bundestag kandidieren will. «Bosbach spricht auch Themen an, die andere meiden.»

Die Nachfrage nach Karten sei diesmal enorm groß gewesen. Das Dreikönigstreffen in Neubrandenburg gibt es seit 1992. Zu den Festrednern zählten unter anderen Michael Gorbatschow, Lech Walesa, Joachim Gauck - bevor er Bundespräsident wurde - Ex-Bundespräsident Roman Herzog und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

