Schulen : Crone zu Schülertransport: Viele profitieren nicht

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Die geplante Übernahme der Schulwegkosten in den kreisfeien Städten Rostock und Schwerin geht dem Bürgerbeauftragten des Landes, Matthias Crone, nicht weit genug. «In den Städten werden viele Schüler leider nicht profitieren», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Grund sei, dass die Fahrtkarten nur dann erstattet werden, wenn das Kind die örtlich zuständige Schule besucht. Dazu müssten in Rostock und Schwerin erst einmal Einzugsbereiche für die Schulen gebildet werden. Bisher gab es diese nicht, so dass ein Aufnahmeanspruch an jeder öffentlichen Schule - je nach Kapazität - bestand. Crone geht deshalb davon aus, dass viele Schüler nicht im neu festgelegten Einzugsbereich ihrer Schule wohnen. «Schüler schon bestehender Klassen werden in diesem Punkt demnächst unterschiedlich behandelt», befürchtet er.