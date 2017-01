Kommunen : Dahlemann wünscht sich mehr Selbstbewusstsein von Vorpommern

Der Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) wünscht sich mehr Stolz und Selbstbewusstsein von den Bewohnern im Osten des Landes. «Wenn wir Vorpommern weiter voranbringen wollen, dann müssen wir zuallererst selbst an uns glauben», sagte er am Dienstag auf dem Neujahrsempfang der Stadt Wolgast. Dahlemann, der sich als Interessensvertreter des östlichen Landesteils in der Landesregierung sieht, hatte am Montag mit einem Besuch in Bergen auf der Insel Rügen eine Tour durch die Städte Vorpommerns gestartet. Bei diesen Gesprächen vor Ort wolle er dafür werben, dass die Menschen mit mehr Stolz und Selbstbewusstsein auf das sehen, was sie erreicht hätten. Vorpommern habe sich in den vergangenen 25 Jahren gut entwickelt, die Arbeitslosigkeit sei gesunken.