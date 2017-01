Gewerkschaften : DGB: Vom Mindestlohn profitiert der Norden besonders

1 von 1 Foto: Carsten Rehder 1 von 1

Die zusätzliche Kaufkraft durch die Einführung des Mindestlohns im Jahr 2015 bezifferte Polkaehn auf bundesweit rund 19 Milliarden Euro. Wegen des insgesamt geringen Lohnniveaus sei der Kaufkraftgewinn in Mecklenburg-Vorpommern am höchsten ausgefallen. Nach Angaben des DGB sorgte der Mindestlohn insbesondere im ostdeutschen Gastgewerbe für eine positive Verdienstentwicklung. Während im Westen der Einkommenszuwachs bei Un- und Angelernten in dieser Branche bei 4,1 Prozent liege, seien es im Osten 16,1 Prozent.

Polkaehn sprach sich für wirksame Kontrollen zur Einhaltung des Mindestlohns und gegen weitere Ausnahmeregelungen aus. Der Linke-Landtagsabgeordnete Torsten Koplin forderte Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) auf, sich gegen Pläne des Bundes zu stellen, bei Flüchtlingen Ausnahmen vom gesetzlichen Mindestlohn zuzulassen. Mit einer Bundesrats-Initiative solle Sellering darauf dringen, die jetzt schon geltenden Ausnahmeregelungen für Langzeitarbeitslose und für Praktikanten abzuschaffen. «Diese Ausnahmeregelungen sind nicht nur diskriminierend und unsozial, sie stiften sozialen Unfrieden und widersprechen dem Grundgedanken eines Mindestlohnes», sagte Koplin.

