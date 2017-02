Kriminalität : Diebe demontieren Transporter gleich im Carport

Die Polizei in Hagenow (Kreis Ludwigslust-Parchim) fahndet nach dreisten Dieben. Die Unbekannten stahlen am Mittwoch in Warsow mitten im Ort von einem Kleintransporter die Räder, obwohl das Fahrzeug auf einem Grundstück im Carport stand und die Besitzer im Haus waren. Bis Donnerstagmorgen habe jede Spur gefehlt, sagte ein Polizeisprecher. Zudem wurde das Navigationsgerät gestohlen.

von dpa

erstellt am 09.Feb.2017 | 07:55 Uhr