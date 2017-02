Kriminalität : Diebe stehlen Solaranlagen: 30 000 Euro Schaden

1 von 1 Foto: Friso Gentsch 1 von 1

120 Solarmodule im Wert von rund 30 000 Euro sind aus einem Solarpark in Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) gestohlen worden. Zwischen Sonntag und Montagvormittag brachen die Diebe in das Gelände ein und montierten die Photovoltaikanlage ab, wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg am Montag mitteilte. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls.

Polizeimeldung

von dpa

erstellt am 06.Feb.2017 | 18:05 Uhr