Kriminalität : DNA-Massentest zur Suche nach Mutter eines toten Babys

In Mecklenburg-Vorpommern ist ein Massengentest angelaufen. Auf der Suche nach der Mutter eines toten Babys in Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) werden 1700 Frauen zwischen 15 und 45 Jahren zu dem freiwilligen Speicheltest aufgefordert, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Schwerin sagte. Vier Termine in dieser und der kommenden Wochen seien angesetzt worden. In der ersten Stunde seien bereits 50 Frauen zur Speichelprobe gekommen.