Handball : Doppelspieltag für Empor: Bad Schwartau und Nordhorn

Handball-Zweitligist HC Empor Rostock hat am Wochenende innerhalb von knapp 48 Stunden gleich zweimal die Gelegenheit, endlich den ersten Sieg in diesem Jahr zu landen. Der abgeschlagene Tabellenletzte empfängt am Freitagabend (19.30 Uhr) den Nordrivalen VfL Bad Schwartau in der heimischen Ospa-Arena und gastiert am Sonntag (17.00 Uhr) bei der HSG Nordhorn-Lingen. «Effektivität im Abschluss wird das A und O für ein Erfolgserlebnis sein», sagte Empor-Trainer Hans-Georg Jaunich.