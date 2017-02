Soziales : Drese: Pflege nur mit Hilfe von Angehörigen zu bewältigen

Die Pflegebedürftigen in Mecklenburg-Vorpommern werden in Zukunft nach Ansicht des Sozialministeriums nur mit Hilfe der Angehörigen zu versorgen sein. Bestärkt wird das Ministerium von der Krankenkasse Barmer, deren Landesgeschäftsführer Henning Kutzbach am Freitag in Schwerin sagte: «Für die Betreuung durch professionelle Anbieter fehlt schlichtweg qualifiziertes Pflegepersonal.» Daher müssten die pflegenden Angehörigen unterstützt werden.