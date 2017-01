Justiz : Ehen in MV halten länger: 16 Prozent weniger Scheidungen

Scheidungsrichter in Mecklenburg-Vorpommern haben es immer häufiger mit Paaren zu tun, die sich nach einer langjährigen Partnerschaft trennen. «Die Tendenz der vergangenen Jahre zu einer längeren Ehedauer bis zur Scheidung setzte sich auch 2015 fort», teilte das Statistische Landesamt am Montag in Schwerin mit. Zu Beginn der 1990er Jahre seien mehr als 80 Prozent der Scheidungen innerhalb der ersten 15 Ehejahre vollzogen worden und lediglich 20 Prozent später. 2015 erfolgte die Trennung in 41 Prozent der Fälle erst nach einer Ehedauer von 16 und mehr Jahren. Die Gesamtzahl der Scheidungen ging den Angaben zufolge zurück: Im Jahr 2015 wurden in Mecklenburg-Vorpommern 2573 Ehen rechtskräftig geschieden - 16 Prozent weniger als im Jahr davor. Von der Ehescheidung der Eltern waren 1761 minderjährige Kinder betroffen.

Statistisches Amt MV zu Ehescheidungen 2015