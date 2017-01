Film : Ehrenpreis des Filmkunstfestes MV für Iris Berben

Die Schauspielerin Iris Berben erhält in diesem Jahr den Ehrenpreis des Filmkunstfestes Mecklenburg-Vorpommern, den «Goldenen Ochsen», für ihr Lebenswerk. Die Auszeichnung soll am 6. Mai in Schwerin vergeben werden, wie der Geschäftsführer und Künstlerische Leiter des Festivals, Volker Kufahl, am Freitag sagte. Berbens Filmografie umfasse mehr als 120 Titel aus verschiedenen Genres. Dazu zählten Komödien wie «Frau Rettich, die Czerni und ich» (1998), Dramen wie «Karambolage» (1990) oder emotionale Kriminalfilme wie die Rosa-Roth-Reihe des ZDF (1994-2013).