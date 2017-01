Unfälle : Ein Toter bei Unfall nahe Gnoien

Ein 31-Jähriger ist mit seinem Lastwagen nahe Gnoien (Landkreis Rostock) gegen einen Baum gefahren und tödlich verletzt worden. Sein Fahrzeug kam am Freitagabend in einer Kurve von der Straße ab und krachte gegen den Baum, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen.

von dpa

erstellt am 28.Jan.2017 | 10:12 Uhr