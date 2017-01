Unfälle : Ein Toter und drei Verletzte nach Unfällen von Senioren

Nach mehreren Unfällen sind am Mittwoch in Waren an der Müritz und bei Laage (Landkreis Rostock) ein Mann getötet und drei Menschen verletzt worden. Wie Polizeisprecher am Donnerstag erklärten, wurden alle Unfälle von Senioren verursacht. So starb ein 86 Jahre alter Autofahrer in Waren. Er war mit seinem Wagen bei Glätte von einem früheren Bahndamm hinuntergestürzt. Ein Arzt schloss laut einer Polizeimitteilung «die Verletzungen infolge des Verkehrsunfalles als Todesursache aus».