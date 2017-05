Unfälle : Ein Toter und zwei Schwerverletzte bei Unfall bei Teterow

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

Ein Toter und zwei Schwerverletzte - das ist die traurige Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls auf der 104 bei Teterow (Landkreis Rostock). Nach den Ermittlungen der Polizei war ein Auto am Sonntag vor dem Ortseingang von Teterow aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und auf einen Baum geprallt. Ein Autoinsasse erlitt bei dem Aufprall tödliche Verletzungen, zwei weitere wurden schwer verletzt. Am Auto entstand Totalschaden. Die B 104 wurde für zweieinhalb Stunden in beiden Richtungen vollgesperrt. An der Untersuchung der Unfallursache beteiligte sich auch ein Sachverständiger der Dekra. Angaben zu Alter und Identität machte die Polizei zunächst nicht.

Mitteilung der Polizei

von dpa

erstellt am 07.Mai.2017 | 16:28 Uhr