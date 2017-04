Handball : Empor Rostock 2017 weiter sieglos

Handball-Zweitligist HC Empor Rostock bleibt 2017 weiter sieglos. Die Mecklenburger kamen am Sonntag im Heimspiel gegen TuS Ferndorf trotz anfänglich klarer Führung über ein 22:22 (13:11)-Unentschieden nicht hinaus. Vyron Papadopoulos (8/5) und Norman Flödl (4) erzielten in der Rostocker Ospa Arena die meisten Tore für das Team von Trainer Hans-Georg Jaunich, das bereits als Absteiger feststeht. Julian Schneider und Moritz Barwitzki (je 6) trafen für die Gäste am häufigsten.