Energie : Energiehunger der Industrie wächst

Der Energiehunger der Industrie in Mecklenburg-Vorpommern wächst. Binnen zehn Jahren - von 2005 bis 2015 - stieg der Verbrauch um 41 Prozent. Das geht aus Daten hervor, die das Statistische Landesamt am Mittwoch in Schwerin veröffentlicht hat. Im Jahr 2015 verbrauchten die Unternehmen des Landes demnach fast 22,6 Millionen Gigajoule - 2005 waren es noch knapp 16 Millionen.