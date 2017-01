Parteien : Ex-Landtags-Fraktionschef Roolf tritt aus der FDP aus

1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Der frühere Fraktionsvorsitzende der Freien Demokraten im Landtag Mecklenburg-Vorpommerns, Michael Roolf, hat seine Partei verlassen. Am Donnerstag erklärte der 55-jährige Unternehmer aus Barnekow bei Wismar seine Mitgliedschaft mit sofortiger Wirkung für beendet. Zu einer angekündigten Kandidatur als Direktkandidat bei der Bundestagswahl für die FDP wird es daher nicht kommen. Roolf begründete seinen Schritt damit, dass er in den vergangenen Jahren sowohl den inhaltlichen als auch den persönlichen Zugang zu weiten Teilen der FDP in Mecklenburg-Vorpommern verloren habe. Die Entscheidung sei ihm sehr schwer gefallen. «Die Idee und die Werte des Liberalismus werden auch weiterhin mein Leben prägen», erklärte er.

von dpa

erstellt am 26.Jan.2017 | 18:08 Uhr