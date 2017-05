Arbeitsmarkt : Extra-Bewerbertag gegen Fachkräftemangel

Auf der dringenden Suche nach Mitarbeitern veranstaltet die Arbeitsagentur Neubrandenburg am heutigen Freitag (10.00 Uhr) erstmals einen Extra-Bewerbertag für eine Firmengruppe. Grund ist ein Auftragszuwachs beim Wehrtechnikunternehmen FWW Fahrzeugwerk GmbH (Oertzenhof/Neubrandenburg). Die Gruppe, in der Militärfahrzeuge instandgehalten und auch umgebaut werden, sucht dringend rund 100 Fachleute. Hintergrund ist die veränderte sicherheitspolitische Lage in Europa, die für mehr Arbeit in der Wehrtechnikbranche sorgt. Nach Angaben des Landesverbandes der Wehrtechnikfirmen schaffen Bundeswehr und Nato konventionelle Militärausrüstung nicht weiter ab, sondern erneuern ihre Ausrüstung.