Kriminalität : Fährtenhund führt Beamte direkt zum Tatverdächtigen

In der Wohnung des 23-Jährigen, zu der Fährtenhund «Spike» die Beamten geführt hatte, fanden sie zwar nicht das Diebesgut, jedoch Rauschgift in geringen Mengen. Die gestohlene Unterhaltungselektronik entdeckten sie in der Wohnung von zwei 19 und 24 Jahre alten Bekannten des Mannes. Gegen die drei Verdächtigen wird wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt. Die Polizei prüft zudem, ob die polizeibekannten Männer für weitere Einbrüche in der Region in Frage kommen.

Pressemitteilung

von dpa

erstellt am 21.Apr.2017 | 12:22 Uhr