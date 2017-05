Kriminalität : Fahranfängerin fast dreimal so schnell wie erlaubt

Erst zwei Wochen den Führerschein, aber schon als Raserin aufgefallen: Fast dreimal so schnell wie erlaubt ist eine Fahranfängerin bei Altentreptow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) unterwegs gewesen. Die 20-Jährige war am Montag auf einer Ortsdurchfahrt an der Landesstraße 35 in einer Tempo-50-Zone mit 138 Stundenkilometern gemessen worden, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Die Fahrerin habe vermutlich mindestens drei Verkehrsschilder übersehen. Dies habe sie aber abgestritten.